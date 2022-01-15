Порошенко уверен, что его не задержат после явки в украинский суд 17 января

Экс-президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность в том, что после возвращения в страну из Польши его не будут задерживать сотрудники правоохранительных органов. Бывший украинский президент должен 17 января явиться в суд по делу о госизмене, говорится на его странице в Facebook.

Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что президент Украины Владимир Зеленский не сделает этого — не выстрелит себе в ногу. Нет оснований для задержания, поэтому нечего комментировать, — заявил Порошенко на брифинге в Варшаве.

Политик также в шутку допустил, что власти страны в понедельник могут посадить борт из Варшавы, которым он планирует вернуться на родину, не в киевском аэропорту Жуляны, а в каком-нибудь другом.

До этого пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила, что Печёрский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене, связанному с организацией поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Ранее сам Порошенко заявил, что намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. По его словам, он не собирается защищаться от действующего главы государства Владимира Зеленского, а будет «защищать Украину от нынешнего руководства и внешней агрессии, от попыток выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию».

Также сообщалось, что у членов партии Порошенко «Европейская солидарность» прошли обыски, в то время пока бывший украинский лидер находился в Европе. Прокуратура попросила суд арестовать Порошенко по делу о госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел. Порошенко также имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко замглавы СВР Украины, в котором ему инкриминируется превышение власти.