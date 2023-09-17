Аэропорт Сухум планируют открыть в Абхазии в 2025 году

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Международный аэропорт Сухум имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба планируется открыть в 2025 году, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба в ходе международного туристического форума «Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире» в Казахстане, передает ТАСС. По его словам, это позволит увеличить возможности для гостей Абхазии.

В 2025 году планируется открытие международного аэропорта Сухум имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. Я уверен, что это увеличит возможности для наших гостей, география туристов будет расширена, — сказал Хишба.

Он выразил уверенность на сотрудничество со странами, «которые уважают ценности Абхазии». Министр также подчеркнул важность роли России в обеспечении безопасности социально-экономическом развитии республики.

Ранее стало известно, что в Абхазии официально вступило в силу положение о штрафах за появление в общественных местах в купальниках и плавках в размере шести тысяч рублей. В законе отмечается, что штрафовать в Абхазии начнут всех, кто будет появляться в неподобающем виде во всех общественных местах, кроме пляжей и мест для купания. В частности, речь идет об улице, стадионах и парках.