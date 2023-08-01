Туристам в Абхазии ужесточили наказание за появление на улице в купальниках В Абхазии вступили в силу штрафы в шесть тысяч рублей за появление на улице в купальниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Абхазии официально вступило в силу положение о штрафах за появление в общественных местах в купальниках и плавках в размере шести тысяч рублей, передает РИА Новости. Ранее размер штрафа составлял всего 300 рублей. Новый законопроект был принят парламентом республики 8 июня.

В законе отмечается, что штрафовать в Абхазии начнут всех, кто будет появляться в неподобающем виде во всех общественных местах, кроме пляжей и мест для купания. В частности, речь идет об улице, стадионах и парках.

Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет бюджет Абхазии, но нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи, — говорилось в пояснительной записке к проекту закона.

Жители Абхазии стали массово жаловаться на туристов, приезжающих в страну из России, и предложили штрафовать их за откровенные наряды еще в предыдущий курортный сезон. По словам местных, приезжие забывают, где находятся, и слишком резко реагируют, если им делают замечания, поэтому необходимы меры административного характера. Абхазцы заявили, что человек должен следовать нормам поведения той страны, в которую он приезжает, в противном случае это будет расценено как неуважение не только к местным жителям, но и к стране в целом.