«Ходят полуголые»: жители Абхазии призвали штрафовать русских туристок Жители Абхазии призвали штрафовать русских туристок за откровенные наряды

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Жители Абхазии пожаловались Lenta.ru на русских туристок и предложили штрафовать их за откровенные наряды. По словам местных, приезжие забывают, где находятся, и слишком резко реагируют, если им делают замечания, поэтому необходимы меры административного характера.

Они жалуются, что к ним пристают, но они смотрели на себя? Разгуливают полуголыми, и на рынок в трусах идут, и в магазины, и по центральной улице, где гуляют наши дети. Не раз видел. А делаешь замечание, объясняешь, что это некрасиво, невоспитанно — грубят. Нужно для таких вводить какое-то наказание, я бы штрафовал, — заявил житель Абхазии Сухума Омар.

Другой абхазец, который пожелал остаться анонимным, тоже высказался в пользу введения штрафов в качестве наказания за поведение полуголых туристок. По его мнению, человек должен следовать нормам поведения той страны, в которую он приезжает, в противном случае это будет расценено как неуважение не только к местным жителям, но и к стране в целом.

В мае в арабских сетях завирусилось видео, на котором группа молодых египтян, в том числе дети, пристали к двум иностранкам у пирамид в Гизе. В ролике, успевшим набрать более 100 тысяч просмотров, видно, как юные любострастные потомки фараонов преследуют девушек, которые пытались от них сбежать. Некоторые особо дерзкие египтяне не упускали возможности делать с туристками селфи и пытались к ним прикоснуться.