Адвокат рассказал о моральном состоянии Саакашвили

Моральное состояние объявившего голодовку экс-президента Грузии остаётся крепким, однако его физическое самочувствие ухудшается. Об этом сообщил адвокат политика Бека Басилая в эфире телеканала «Украина 24».

Сегодня мы видели Мишу, он настроен очень храбро и настроен для борьбы... А что касается голодовки, он голодает, да. И мы все понимаем, что его физическое состояние будет ухудшаться, но его моральное состояние очень крепкое, и сейчас мы ждём второго тура выборов, — рассказал адвокат.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. После задержания он объявил голодовку, выразив несогласие с обвинениями и посчитав себя политзаключённым. У себя на родине экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел. Саакашвили был заочно осуждён по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трём годам лишения свобод, во втором — к шести.

Также в настоящее время в суде рассматриваются дела, фигурантом которых является Саакашвили: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из государственного бюджета.

Ранее стало известно, что Саакашвили за время голодовки похудел на 12 килограммов. При этом он начал принимать мёд и натуральные соки. Кипшидзе уверял, что Саакашвили отказываться от голодовки не намерен, но в тюремной больнице политика обследовали, результаты не обнадёживающие.