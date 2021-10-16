Адвокат назвал фантазиями угрозы Киева об экстрадиции Поклонской

Адвокат Максим Могильницкий, представляющий интересы посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской на Украине, ответил на угрозы Киева добиться её экстрадиции. В своём Telegram-канале он посоветовал главе украинского МИД Дмитрию Кулебе ни с кем не делиться фантазиями на эту тему во избежание конфуза.

Юрист напомнил о существовании Венской конвенции, в которой говорится о неприкосновенности дипломатов. Документ также обязывает власти государств относиться к послам с должным уважением и принимать все меры для предупреждения посягательств на личность, свободу и достоинство дипломатов.

Могильницкий отметил, что конвенция находится в открытом доступе. В случае если в МИД Украины не знакомы с её содержанием, адвокат пообещал прислать сотрудникам ведомства ссылку на документ.

Хочется фантазировать о выдаче Поклонской — пожалуйста. Лишь бы не во вред. Но я бы советовал заниматься этим подальше от посторонних глаз и публично своими влажными фантазиями ни с кем не делиться. Иначе конфуз может получиться, — написал он.

Адвокат также выразил уверенность, что власти Кабо-Верде не станут жертвовать международным авторитетом ради воплощения фантазий Кулебы.

Президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде 13 октября. После этого экс-заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что в Киеве могут начинать собирать документы для экстрадиции Поклонской. В МИД Украины, в свою очередь, отметили, что от обвинения в государственной измене ей не удастся спрятаться «даже в Африке».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал намерения Киева в отношении Поклонской политическим бандитизмом. В МИД Кабо-Верде, в свою очередь, заверили, что у украинских властей нет шансов добиться экстрадиции российского посла.