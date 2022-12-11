Абхазия сообщила об отслеживании попыток открыть «второй фронт» против РФ Премьер Анкваб: Абхазия следит за попытками открыть «второй фронт» против России в Грузии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Абхазии сохраняют бдительность в отношении Тбилиси на фоне поступающей информации о том, что польские эмиссары пытались открыть против России «второй фронт» в Грузии. Об этом в интервью РИА Новости рассказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Таким образом он ответил на вопрос, наблюдаются ли в настоящее время предпосылки к эскалации с Грузией на фоне спецоперации на Украине.

Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно, когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит, — заявил премьер.

По его словам, в регионе всегда сохраняется напряженная обстановка, но Анкваб выразил надежду, что в Грузии найдется «много разумных людей, которые не допустят эскалации». Тем не менее, Абхазия продолжает отслеживать процессы, происходящие в соседней стране, «в силу разных обстоятельств и каких-то акций», которые вызывают тревогу.

Ранее Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что отдельные страны Запада и Украина подталкивают Грузию к тому, чтобы применить силу против Абхазии и Южной Осетии. Дипломат пояснил, что на Западе рассчитывают таким образом открыть «второй фронт» против России. По его мнению, США и ЕС решили «влезть в политику» на закавказском направлении.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в свою очередь сообщил, что украинские власти, поддерживающие грузинских оппозиционеров, призывали Грузию открыть второй фронт против России. Он предложил депутатам парламента представить, что бы произошло, если бы оппозиционеры пришли ко власти.