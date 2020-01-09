В Абхазии 9 января Верховный суд рассматривал жалобу экс-кандидата в президенты республики Алхаса Квицинии о признании президентских выборов, прошедших в сентябре, недействительными.

Суд принял решение об отводе одного из судей. После этого сторонники местной оппозиции устроили митинг у стен администрации президента Рауля Хаджимбы и пошли на штурм здания.

Позднее парламент республики проголосовал за отставку президента, однако Хаджимба отказался покидать свой пост.