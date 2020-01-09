В Абхазии 9 января Верховный суд рассматривал жалобу экс-кандидата в президенты республики Алхаса Квицинии о признании президентских выборов, прошедших в сентябре, недействительными.

Суд принял решение об отводе одного из судей. После этого сторонники местной оппозиции устроили митинг у стен администрации президента Рауля Хаджимбы и пошли на штурм здания.

Позднее парламент республики проголосовал за отставку президента, однако Хаджимба отказался покидать свой пост.

Анжела Кучуберия/ТАСС

Томас Тхайцук/РИА Новости

Томас Тхайцук/РИА Новости

РИА Новости

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

РИА Новости

РИА Новости

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Митингующие в коридоре здания администрации президента

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Рауль Хаджимба на церемонии вступления в должность президента Республики Абхазия

Официальный сайт президента Республики Абхазия

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