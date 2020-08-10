Абхазия обрушила цены на курортный отдых

https://static.news.ru/photo/3a0b74d8-db19-11ea-b424-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/Global Look Press

Абхазия выставила демпинговые цены на отдых для российских туристов. Недельные путёвки в эконом-сегменте можно приобрести от 10 тысяч рублей на человека, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В среднем отдохнуть в соседней республике можно на 30% дешевле, чем на курортах Краснодарского края, отметила она.

Если мы берём бюджетный сегмент, то это получается порядка 10-12 тысяч рублей на человека на неделю. Это очень экономный вариант. Если мы берем средний ценовой сегмент, который наиболее востребован, Абхазия стоит порядка 30 тысяч на человека на 10 дней. Краснодарский край — это порядка 40-45 тысяч на человека, — заявила Ломидзе.

Она добавила, что с точки зрения перераспределения потоков большее влияние на российские курорты оказала именно Абхазия, а вовсе не Турция, ограничения на авиасообщение с которой было снято с 1 августа. По мнению аналитиков АТОР, рост цен на курортах Краснодарского края в августе мог оказаться более высоким, если бы не была открыта граница с Абхазией.

Как писал NEWS.ru, 1 августа председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене введённых из-за коронавируса ограничений на пересечение границы с Абхазией. На этот шаг власти пошли, учтя заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и о готовности инфраструктуры к приёму туристов. Перед этим из-за пандемии Абхазия до 4 августа продлила ограничения по пересечению границы с Россией. Однако они были сняты досрочно.