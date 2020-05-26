Абэ планирует принять участие в очном саммите G7 в США в июне

https://static.news.ru/photo/56d4ec00-9fde-11ea-b99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует принять участие в очном саммите лидеров стран G7 в США в июне в случае, если он состоится.

Как сообщает телеканал NHK, Абэ на встрече хочет выступить с предложением о создании международного органа по управлению патентами на вакцины от коронавируса. Главной целью такого комитета станут стабильные поставки в развивающиеся страны.

По возвращении из США премьер-министр обязан будет провести в Японии две недели на карантине и будет выполнять свои прямые обязанности в удалённом режиме.

США, которые являются страной-председателем [G7], в свою очередь прорабатывают повестку и формат проведения саммита. Мы будем реагировать надлежащим образом, — сказал генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга.

Как ранее писал NEWS.ru, саммит лидеров стран «Группы семи» (G7) можно будет провести в США ближе к концу июня в очном формате. Об этом заявили в Белом доме. Там отметили, что президент США Дональд Трамп считает, что это мероприятие станет отличным примером возвращения к привычной жизни.