Власти США считают, что саммит G7 удастся провести ближе к концу июня

https://static.news.ru/photo/e28b48c8-9f8b-11ea-ae4a-fa163e074e61_660.jpg Кейли Макинэни Фото: Andrew Harrer/Consolidated News Photos/Global Look Press

Саммит лидеров стран «Группы семи» (G7) можно будет провести в США ближе к концу июня в очном формате. Об этом заявили в Белом доме.

Я не знаю, будет ли это последняя неделя июня, но ближе к концу июня. Цель — провести его здесь, в Белом доме, — цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

Ода добавила, что президент США Дональд Трамп считает, что это мероприятие станет отличным примером возвращения к привычной жизни. По её словам, Соединённые Штаты смогут защитить гостей, как защищены сейчас люди в Белом доме. Кроме того, Макинэни заявила, что пока иностранные лидеры согласны с этой идеей.

Ранее сообщалось, что ради саммита Трамп готов отменить действующие ограничения на полёты, но только после того как убедится, что опасности для здоровья граждан нет.

Как писал NEWS.ru, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перевела разговор на другую тему, когда ей был задан вопрос, готова ли она поехать на саммит G7 в США при наличии приглашения.