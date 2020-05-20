Меркель уклонилась от ответа на вопрос об очной встрече лидеров G7

https://static.news.ru/photo/6449eb84-9ac4-11ea-93d4-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Clemens Bilan/Pool/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перевела разговор на другую тему, когда ей был задан вопрос, готова ли она поехать на саммит G7 в США при наличии приглашения.

Как передаёт ТАСС, немецкие журналисты задали этот вопрос канцлеру после видеоконференции Меркель с главами международных организаций.

В какой бы форме «семёрка» ни состоялась, в формате видеоконференции или в другом, то на такой встрече я бы выступала за принципы мультилатерализма, — ответила канцлер.

Меркель попросили уточнить, поедет ли она в США. Канцлер в ответ заявила, что осознанно выбирала выражения, отвечая в первый раз.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что допускает проведение встречи неформального клуба ведущих держав в своей загородной резиденции в Мэриленде, несмотря на пандемию COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Ангела Меркель призвала мир сообща бороться с коронавирусом, для чего, по её мнению, следует обеспечить бесперебойное финансирование ВОЗ.