Абэ обвинил Зеленского в начале спецоперации на Украине Экс-премьер Японии Абэ: позиция Зеленского по НАТО и Донбассу привела к спецоперации РФ

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в интервью изданию Economist, что к началу российской спецоперации привела позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ регулировать конфликт в Донбассе.

Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке, — сказал Абэ.

Он также подчеркнул, что изменения позиции главы Украины было крайне сложно добиться. Абэ полагает, что это мог попытаться сделать президент США Джо Байден, но «Зеленский, конечно, отказался бы».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

С момента начала спецоперации по 26 мая, согласно данным управления ООН по правам человека (их приводит РБК), на Украине погиб 4031 мирный житель, в том числе 261 ребенок. При этом в российском Минобороны заявляют, что российские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре.