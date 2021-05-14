80-летней японке ошибочно ввели две дозы вакцины за сутки

https://static.news.ru/photo/22e542a6-d36d-11ea-840c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

80-летней жительнице города Тоёхаси префектуры Айти в Японии в течение суток ошибочно ввели две дозы вакцины американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает агентство Киодо.

Инцидент произошёл 15 мая. Сотрудник больницы ввёл вторую дозу препарата женщине, которая в этот же день уже получила первую порцию вакцины. Врач не стал проверять удостоверение личности пациентки, привитой ранее другим медиком.

Отмечается, что двойная доза препарата не вызвала у пожилой женщины побочных эффектов, однако медики продолжают наблюдение.

Согласно рекомендации Pfizer и BioNTech, введение двух доз вакцины консорциума должно осуществляться с трехнедельным интервалом.

Вакцинация от коронавируса в Японии стартовала в середине февраля. На сегодняшний день полностью привиты 1,2 млн из 4,8 млн медработников, что составляет около 1% всего населения страны. С 12 апреля вакцинируют граждан старше 65 лет — таковых в Японии проживает 36 млн. В настоящее время в этой категории первую дозу получили 400 тысяч человек, обе дозы — 15 тысяч.

Ранее российский врач призвала не прививаться разными вакцинами от коронавируса. Смешение вакцин от коронавируса может усилить негативную реакцию организма и нанести вред здоровью. Об этом предупредила врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.