45 лет с Эрдоганом: «старая новая» первая леди Турции — в галерее NEWS.ru Эмине Эрдоган входит в список самых влиятельных мусульманок планеты. Что о ней известно

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency

Эмине Эрдоган вот уже 45 лет замужем за самым амбициозным политиком Турции

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбрался на третий президентский срок. А значит, его супруга Эмине Эрдоган остается первой леди республики еще на пять лет.

Ему — 69, ей — 68, они вместе уже 45 лет. У Реджепа Тайипа и Эмине много общего. Оба — уроженцы Стамбула, выходцы из традиционных религиозных семей. Они познакомились в студенческие годы на политическом мероприятии. Пылкий и амбициозный парень сразу понравился девушке, которая в те годы занималась правозащитой и училась на искусствоведа и теолога. Однако после замужества она бросила вуз и полностью посвятила себя семье. У пары четверо детей.

Эмине Эрдоган всегда поддерживала супруга в его карьере. Они вместе прошли путь от безденежья юности до политических высот. В полдень 28 мая 2023 года Эмине и Реджеп Тайип Эрдоган прибыли на избирательный участок в школе «Саффет Чеби», чтобы проголосовать на втором туре президентских выборов, который принес победу действующему главе.

Турецкие СМИ пишут, что десятилетиями Эмине оставалась в тени супруга, однако со временем она стала активнее заниматься благотворительностью и образовательными проектами. Она известна как защитница прав мусульманок. В светской по конституции Турции женщины долгое время не могли появляться в хиджабах в стенах госучреждений или учебных заведений. При Эрдогане запрет был отменен, и теперь первая леди сама подает всем пример.

Что известно о той, которая вот уже 45 лет идет по жизни с самым амбициозным турецким политиком, — в материале NEWS.ru.