Эмине Эрдоган вот уже 45 лет замужем за самым амбициозным политиком Турции
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбрался на третий президентский срок. А значит, его супруга Эмине Эрдоган остается первой леди республики еще на пять лет.
Ему — 69, ей — 68, они вместе уже 45 лет. У Реджепа Тайипа и Эмине много общего. Оба — уроженцы Стамбула, выходцы из традиционных религиозных семей. Они познакомились в студенческие годы на политическом мероприятии. Пылкий и амбициозный парень сразу понравился девушке, которая в те годы занималась правозащитой и училась на искусствоведа и теолога. Однако после замужества она бросила вуз и полностью посвятила себя семье. У пары четверо детей.
Эмине Эрдоган всегда поддерживала супруга в его карьере. Они вместе прошли путь от безденежья юности до политических высот. В полдень 28 мая 2023 года Эмине и Реджеп Тайип Эрдоган прибыли на избирательный участок в школе «Саффет Чеби», чтобы проголосовать на втором туре президентских выборов, который принес победу действующему главе.
Турецкие СМИ пишут, что десятилетиями Эмине оставалась в тени супруга, однако со временем она стала активнее заниматься благотворительностью и образовательными проектами. Она известна как защитница прав мусульманок. В светской по конституции Турции женщины долгое время не могли появляться в хиджабах в стенах госучреждений или учебных заведений. При Эрдогане запрет был отменен, и теперь первая леди сама подает всем пример.
Что известно о той, которая вот уже 45 лет идет по жизни с самым амбициозным турецким политиком, — в материале NEWS.ru.
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Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com
Эмине — правая рука и советчица Реджепа Тайипа Эрдогана
Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com
Эмине — правая рука и советчица Реджепа Тайипа Эрдогана
Фото: Global Look Press
Жена президента Сирии Асма Асад и Турции Эмине Эрдоган 1 октября 2009 года
Фото: Global Look Press
Жена президента Сирии Асма Асад и Турции Эмине Эрдоган 1 октября 2009 года
Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com
Эмине Эрдоган расписывается в гостевой книге во время визита первых леди в магазин бельгийского модного бренда 25 мая 2017 года
Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com
Эмине Эрдоган расписывается в гостевой книге во время визита первых леди в магазин бельгийского модного бренда 25 мая 2017 года
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом Турции и его супругой, 2016 год
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом Турции и его супругой, 2016 год
Фото: Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com
Визит первых леди в музей Магритта на саммите G7 в Брюсселе, 25 мая 2017 года
Фото: Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com
Визит первых леди в музей Магритта на саммите G7 в Брюсселе, 25 мая 2017 года
Фото: Jens Krick/ZUMAPRESS.com
Реджеп Тайип Эрдоган часто берет супругу в зарубежные поездки
Фото: Jens Krick/ZUMAPRESS.com
Реджеп Тайип Эрдоган часто берет супругу в зарубежные поездки
Фото: Turkish Presidency/ZUMAPRESS.com
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган на аудиенции у папы римского Франциска в Ватикане, 2018 год
Фото: Turkish Presidency/ZUMAPRESS.com
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган на аудиенции у папы римского Франциска в Ватикане, 2018 год
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com
Эмине Эрдоган и Брижит Макрон отлично смотрятся вместе, хотя их мужья не всегда ладят, 2016 год
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com
Эмине Эрдоган и Брижит Макрон отлично смотрятся вместе, хотя их мужья не всегда ладят, 2016 год
Фото: Pool Stephanie Lecoq/ZUMAPRESS.com
Эмине Эрдоган любит светские мероприятия, 2017 год
Фото: Pool Stephanie Lecoq/ZUMAPRESS.com
Эмине Эрдоган любит светские мероприятия, 2017 год
Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com
Эмине и Реджеп Эрдоган на встрече с избирателями
Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com
Эмине и Реджеп Эрдоган на встрече с избирателями
Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON
Эмине Эрдоган во дворце Бельвю, 2018 год
Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON
Эмине Эрдоган во дворце Бельвю, 2018 год
Фото: Boris Vergara/dpa
Эмине и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией, 2018 год
Фото: Boris Vergara/dpa
Эмине и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией, 2018 год
Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп принимают турецкую чету, 2019 год
Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп принимают турецкую чету, 2019 год
Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima
Эмине Эрдоган и первая леди Украины Елена Зеленская, 2021 год
Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima
Эмине Эрдоган и первая леди Украины Елена Зеленская, 2021 год
Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency
Эмине Эрдоган на открытии учебного центра для детей, 2019 год
Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency
Эмине Эрдоган на открытии учебного центра для детей, 2019 год
Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency
Супруга президента Турции Эмине Эрдоган в бутике Анкары. Супруга президента считается большой модницей
Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency
Супруга президента Турции Эмине Эрдоган в бутике Анкары. Супруга президента считается большой модницей
Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган посещают пострадавших во время землетрясения
Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган посещают пострадавших во время землетрясения
Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency
Президент Турции Реджеп Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган презентуют первый турецкий электромобиль
Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency
Президент Турции Реджеп Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган презентуют первый турецкий электромобиль
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Эмине Эрдоган во время предвыборного митинга в Анкаре
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Эмине Эрдоган во время предвыборного митинга в Анкаре
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Эмине и Реджеп Тайип Эрдоган вместе голосуют во втором туре президентских выборов 28 мая 2023 года
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Эмине и Реджеп Тайип Эрдоган вместе голосуют во втором туре президентских выборов 28 мая 2023 года