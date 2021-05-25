3,5 млн человек эвакуировано с побережья Индии при приближении циклона

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В Индии с прибрежных территорий штатов Одиша и Западная Бенгалия, на которые надвигается циклон «Яас», эвакуированы почти 3,5 млн человек. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на информацию местных властей.

По имеющимся данным, к настоящему времени в Одише свои дома покинули почти 3 млн человек, ещё около полумиллиона эвакуируются в Западной Бенгалии. Жители уезжают из регионов, на которые надвигается мощный тропический шторм.

По прогнозам метеорологов, получивший классификацию очень жёсткого циклонного шторма «Яас» в ближайшие часы обрушится на побережье между городом Парадип и островом Сагар. Шторм несёт с собой ливни и ветер скоростью более 51 метра в секунду.

Ранее сообщалось, что в Индии выявлен третий вид грибковой плесени у пациента после коронавируса.