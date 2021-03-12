«Звезда»: авантюры НАТО в Чёрном море помогут развитию российской армии

https://static.news.ru/photo/3a5578cc-832e-11eb-8846-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy via globallookpress.com/Global Look Press

Международные учения НАТО Poseidon 21, прошедшие в марте 2021-го в водах и на побережье Чёрного моря можно было считать очередной демонстрацией вымпелов ВМС стран Альянса в данном регионе. В манёврах приняли участие около 700 специалистов из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции. Задействовали 13 кораблей и 9 самолётов.

По легенде тренировок, гидрографическая разведка союзника боролась с подводными угрозами условного противника, выявляя и обезвреживая морские мины и самодельные взрывные устройства. Кроме того, отработали противодействие авиации и надводным кораблям «неприятеля». Также партнёры буксировали «повреждённый» корабль, заправляли его на море и оказывали экипажу первую помощь.

На земле были запланированы эпизоды совместных операций Минобороны и МВД Румынии в условиях взрыва гидротехнического сооружения на побережье этой страны. В последнее время Вашингтон демонстрирует повышенную военную активность в Чёрном море. Профильные эксперты связывают это с усилением позиций РФ.

Черноморско-натовские авантюры, как ни странно, помогают боевому совершенствованию нашей [российской] армии. И главной мишенью для отработки мастерства наших лётчиков в Чёрном море Пентагон выделил эсминец «Дональд Кук». В очередной свой заход «Дональд Кук» по пентагоновскому сценарию должен был подобраться слишком близко к российским рубежам и ожидать ответную реакцию. Российские ВКС откликнулись и подняли в небо пока что шесть истребителей для отражения нападения потенциального противника. Истребители в буквальном смысле окружили ракетный эсминец, — говорится в материале еженедельника «Звезда».

Кроме того, в начале марта на прошлой неделе Крайний Север стал зоной условных боевых действий России и Североатлантического альянса. Норвежские, канадские и немецкие военные корабли, истребитель F-35 и бомбардировщики B-1 ВВС США у западного побережья Норвегии отработали задачи по радиоэлектронной борьбе и уничтожению противокорабельных ракет противника. В это же время у восточного побережья Норвегии провёл учения один из самых мощных надводных кораблей в мире — «Маршал Устинов». В учениях НАТО Dynamic Guard были задействованы фрегат «Галифакс» ВМС Канады, ракетные катера норвежских ВМС «Стейль» и «Сторм» и немецкий танкер «Шпессарт».

Как писал NEWS.ru, в 2021 году Министерство обороны РФ проведёт масштабные океанические учения в дальней морской зоне. Подготовка к ним уже началась. Предстоящие манёвры окажутся самыми масштабными за последние несколько лет. В них будет отработано, помимо непосредственно межфлотского взаимодействия, также межвидовое, в первую очередь с Воздушно-космическими силами. В будущих учениях примут участие силы Северного и Тихоокеанского флотов.