WSJ: Россия обзавелась оружием, сделавшим беспомощными авианосцы ВМС США

Американские авианосцы имеют уязвимость, которая делает их беспомощными против новых ракет России и Китая с большой дальностью полёта. Корабли не могут близко подойти к берегу, обороняемому таким оружием, заявил капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс в статье, опубликованной Wall Street Journal.

И Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям. Они не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает его недоступным для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18, — подчеркнул автор публикации.

Он добавил, что США теперь надо наращивать дальность нанесения ударов, чтобы конкурировать с Россией и Китаем.

Если в ближайшее время на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолёты дальнего радиуса действия, роль авианосных ударных группировок останется незначительной, считает Хендрикс.

Ранее стало известно, что ВМС США значительно превосходят российский флот в количестве современной военной техники, чтобы нивелировать это преимущество, Москва произвела и успешно протестировала гиперзвуковую ракету «Циркон». Она может превратить авианосцы Соединённых Штатов в «гигантское братское кладбище на дне Мирового океана», считает военный эксперт Виктор Баранец.