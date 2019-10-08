https://static.news.ru/photo/153bcf7e-e9e6-11e9-ac63-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слова президента США Дональда Трампа о новых вооружениях Вашингтона не следует воспринимать всерьёз. Такого мнения придерживается полковник в отставке и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

Безусловно, США работают над перспективными видами оружия. Но если бы такое оружие уже было «на выходе», то никто бы об этом не говорил — всё это проводится в режиме «совершенно секретно», все стараются поставить противника перед фактом, — цитирует Жилина радио Sputnik .

По его мнению, заявления Трампа напоминают картину 1980–1990-х, когда Вашингтон разворачивал «звёздные войны».

Англосаксы никогда не отказываются от тех методов, которые они однажды использовали эффективно. Не думаю, что у них на сей раз получится. Но попытка такая, очевидно, есть, — резюмировал Жилин.

Как писал News.ru, ранее Трамп сообщил, что США разрабатывают такие вооружения, «которые никто даже не может себе представить». Среди них — новейшие подводные лодки. По его словам, уникальные образцы Вашингтон сможет продемонстрировать в самое ближайшее время.

В Кремле оценили эти высказывания, выразив опасение в связи с новым витком гонки вооружений. При этом Москва внимательно следит за созданием Вашингтоном новых систем вооружения.