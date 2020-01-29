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Китай не заинтересован в РФ как в союзнике, считает военный обозреватель Александр Жилин. Таким образом он прокомментировал слова аналитиков Поднебесной о том, что США могут уничтожить Россию за три часа.

Они (КНР. — NEWS.ru) нам не союзники. У нас с Китаем договор о добрососедских отношениях, а аналитики, которые говорят, например, о военном альянсе России и Китая против США — сумасшедшие, — цитирует Жилина URA.RU.

Он добавил, что Пекин может стать союзником, если поймёт, что Кремль — это тыл, который не сдают, но РФ пока не готова к таким отношениям. Аналитик отметил, что народ России единственный, кто готов умереть за суверенитет другого государства.

Китайские аналитики ранее заявили, что если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа. Однако есть способ этого избежать, отмечают они. Кремль должен усилить противоракетную оборону, создать новые модели стратегических бомбардировщиков и усовершенствовать средства нанесения ответного ядерного удара.

В Москве с подобными заявлениям не согласились. По их словам, Россия готова «уничтожить территорию противника десять раз».

В январе 2020-го специалисты группы «Бюллетень учёных-атомщиков» оценили вероятность ядерного конфликта между США и Россией. Они подчеркнули, что ядерные арсеналы стран-лидеров обладают «экзистенциальной угрозой», а обмен ударами могут начать Индия и Пакистан.

Как писал NEWS.ru ранее, стрелку часов Судного дня переместили на 20 секунд вперёд. По мнению учёных, человечеству угрожают две главные опасности: изменение климата и ядерная война. Теперь они показывают 23:58:20. До наступления глобальной катастрофы осталось ровно 100 секунд.