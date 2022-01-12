Военный обозреватель объяснил позицию России по наличию ядерных ракет

Россия не заинтересована в увеличении числа ядерных ракет из-за недостаточного бюджета и отсутствия необходимости, сообщил военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с изданием Lenta.ru. Он отметил, что у США значительно больше финансовых возможностей для наращивания конвенционального и ядерного ракетного вооружения.

Бюджет Пентагона — $770 млрд, бюджет российского Минобороны — $60 млрд. То есть наше Министерство обороны не заинтересовано в увеличении количества этих ракет, нам не интересно это, потому что денег на это нет, — сказал Литовкин.

Он добавил, что российская оборонительная военная доктрина не предусматривает использование стратегического наступательного вооружения, поэтому у страны нет серьёзной необходимости вступать в военную гонку. При этом, считает Литовкин, со стороны России успешно действует политика ядерного сдерживания.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира за 2020 год, объём российских государственных расходов на оборону по их доле в ВВП опередил всех из топ-15 экономик планеты.

Ранее сообщалось, что Индия и Китай могут стать первыми странами, которым Россия поставит новейшую зенитную ракетную систему С-500 «Прометей». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. Радиус поражения составляет порядка 600 км.