Россия может поставить системы С-500 Китаю и Индии

Индия и Китай могут стать первыми странами, которым Россия поставит новейшую зенитную ракетную систему С-500. Об этом заявил Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. По его словам, этот список может быть расширен, передаёт РБК.

Когда эта система будет поставлена в Вооружённые силы в необходимом объёме, станет в том числе возможным её поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, — отметил Шугаев.

Он также уточнил, что ЗРС могут быть поставлены и другим государствам, с которыми у России партнёрские отношения. Директор ФСВТС добавил, что ведомство будет рассматривать потенциальные заявки индивидуально.

С-500 «Прометей» относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. Радиус поражения составляет порядка 600 км.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что первый серийный образец новейшей зенитной ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в российскую армию.