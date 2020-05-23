Военный эксперт усомнился в эффективности американского боевого лазера

https://static.news.ru/photo/075f16ca-9dac-11ea-90d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/watch/USPacificFleet

Возможности лазерного оружия в практическом применении крайне ограничены. Оно не может считаться эффективным, заявил президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Так он прокомментировал испытания системы твердотельного лазерного оружия, которые провели американские военные. В опубликованном командованием Тихоокеанского флота США коротком видеоролике беспилотный летательный аппарат загорается после того, как его лучом поражает с корабля лазерная установка.

Главная проблема подобного оружия, по словам российского военного специалиста, заключается в том, что для него необходимы идеальные погодные условия. Однако они крайне редко бывают на море. Именно поэтому лазерные пушки малопригодны для уничтожения воздушных целей.

Нужно множество условий, чтобы применение современного лазерного оружия было эффективным. Даже малозаметная дымка снизит эффективность луча в несколько раз, также необходимо полное отсутствие волн, чтобы брызги не привели к рассеиванию луча, — цитирует Сивкова РИА Новости.

Он обратил внимание, что американцы показали демонстрационный ролик, который снят «практически в идеальных погодных условиях, когда прозрачность воздуха практически идеальная».

Эксперт также отметил, что луч был направлен на беспилотник длительное время, а значит, у него слишком низкая энергоэффективность. Чтобы сбить «более сложную цель», например баллистическую ракету, луч на ней придётся удерживать гораздо дольше, что крайне сложно технологически. За это время цель преодолеет несколько десятков километров, в то время как современная радиолокационная станция сможет её обнаружить не раньше чем за 10–15 километров до попадания в цель.

Ранее NEWS.ru писал, что Военно-морские силы США провели в Тихом океане испытания лазерного оружия против беспилотного летательного аппарата. Впервые такое противодействие дронам было оказано в океане, а не на полигоне.