Военный эксперт раскритиковал заявление о неуязвимых турецких дронах

https://static.news.ru/photo/b2489aa2-79e8-11eb-a57a-96000091f725_660.jpg Bayraktar TB2 Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Военный эксперт Виктор Мураховский со скепсисом отнёсся к заявлению главы турецкой компании — производителя ударных беспилотников Bayraktar TB2 Халука Байрактара об их неуязвимости для российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Турецкий коммерсант не знаком с российскими системами радиоэлектронной борьбы. Так что его заявление — не более чем необоснованная реакция на падение «Байрактаров» в некоторых регионах, где они применялись, — цитирует специалиста РЕН ТВ.

Мураховский заверил, что у РФ есть комплексы РЭБ, способные заглушить навигационные и спутниковые системы, используемые в дронах, в том числе и в Bayraktar TB2.

Профильные специалисты ранее неоднократно отмечали, что Россия владеет эффективными средствами для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Одно из них — ЗРК «Тор-М2КМ», который может обнаружить до 48 целей. По словам экспертов, у турецких дронов мало шансов уцелеть при попадании в зону действия этого российского образца военной техники.

Ранее NEWS.ru писал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» могут «проморгать» одинокий дрон-камикадзе из-за его «незначительности». Такую вероятность допустил обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин. Однако эшелонированная система ПВО и современные средства РЭБ вполне способны обеспечить РФ защиту от атаки дронов, считает эксперт.