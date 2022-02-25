Военный эксперт похвалил оперативность российских войск на Украине

Оперативность российских войск на Украине удивила американцев, заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ полковник Сергей Хатылев изданию «Слово и Дело». И это была не первая успешная операция Вооружённых сил России, впечатлившая США, считает он.

Для всех натовских военных это очень поучительная операция. Они удивлялись, как это происходило с «вежливыми людьми» в 2014 году. Второе удивление у них вызвало то, как мы действовали в Казахстане. Через два часа после приглашения ОДКБ в Казахстан первый самолёт сидел уже там. Ни американцы, ни натовцы не ожидали, что можно действовать с такой скоростью. Хотя уже 20 лет США рассказывают, что у них созданы силы быстрого реагирования. Теперь Украина, — сказал Хатылев.

Он добавил, что следующих военных действий в мире стоит ждать в районе Тайваня, куда выдвинулся китайский флот. Китайская армия, по мнению эксперта, продемонстрирует, «как мы их научили действовать в подобной обстановке».

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