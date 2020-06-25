Военные самолёты «Ил» оборудуют комплексами обороны от зенитных ракет

https://static.news.ru/photo/a581a2ea-b6ee-11ea-9f31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные самолёты Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А оснастят комплексами радиоэлектронной борьбы, позволяющими защитить их от попадания зенитных ракет. Об этом сообщил главный конструктор АО «Радиоприбор» Евгений Глебов.

Комплексы обороны ставятся на Ил-76МД-90А, а также на новый топливозаправщик Ил-78М-90А. На первом образце топливозаправщика стоит система, которую изготовил разработчик, а Ил-76МД-90А выпускается серийно, поэтому туда мы ставим серийные комплексы обороны, — цитирует ТАСС Глебова.

Он пояснил, что основу комплекса обороны составляет станция активных помех, которая воздействует на излучение от летящей ракеты и даёт ей ложное направление, после чего ракета уходит в сторону.

Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия самолёта Ил-76 с новым пилотажно-навигационным комплексом, системой автоматического управления и комплексом связи, которые повышают безопасность полётов, точность пилотирования и десантирования. На этой базе создаётся и самолёт-заправщик Ил-78М-90А.

Как писал NEWS.ru, журналисты американского издания The National Interest назвали Ил-76 самым мощным российским самолётом. В их статье говорится, что благодаря Ил-76 российская армия является очень мобильной, так как есть оперативная возможность перебросить морскую пехоту, десант и вооружение, куда необходимо. Этот транспортник специально был создан для нужд воздушно-десантных войск (ВДВ). В материале также приведены данные о том, что в ИЛ-76 могут разместиться сразу несколько боевых машин ВДВ и личный состав, а модернизированный Ил-76МД-90А оснащён мощным планером и двигателями, поэтому легко может взять на борт тяжёлые БМД-4.