Военные РФ применили на учениях вертолётную «карусель»

Замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские военные на учениях «Запад-2021» показали коллегам из Белоруссии новую тактику работы боевых вертолётов «карусель». Он пояснил, что отработка на всех манёврах новых элементов, опробованных в локальных конфликтах, является требованием министра обороны, сообщает РИА Новости.

Для нас это сирийская кампания, хотя в ней против нас действовали не регулярные вооружённые силы, но при этом высокообученные бандформирования. <...> И конечно, и здесь, и в Мулино на учениях «Запад-2021» этот опыт мы применяем, — отметил Евкуров.

Он добавил, что на учениях также отрабатывается борьба с ударными и разведывательными беспилотниками, испытываются современные и перспективные образцы вооружения и военной техники.

Цель именно держать в тонусе наши вооружённые силы. Проверить их состояние на этих учениях, и здесь — в Беларуси, и на территории Российской Федерации. На каждой точке работают научно-исследовательские группы, которые смотрят те или иные плюсы и минусы, — подчеркнул Евкуров.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин 13 сентября посетит полигон Мулино в Нижегородской области. Там пройдёт основной этап учений «Запад-2021». В ходе него Вооружённые силы России вместе с воинскими контингентами ВС Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника.