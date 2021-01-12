ВМС США в 2022 году получат «хоронящее российские надежды» оружие

https://static.news.ru/photo/92a84942-553d-11eb-ac08-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM), в американском обозначении — RGM-184, поступят на вооружение Военно-морских сил (ВМС) США в 2022 году. Ракеты для поражения надводных целей с дальностью 185 км получит как минимум один десантный транспорт-док типа San Antonio.

Об этом сообщает The Drive. Издание отмечает, что после этого в ВМС США смогут определить целесообразность использования подобного оружия.

В 2019 году польский военный эксперт указывал, что ракеты NSM «позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в Россию или из России». По его мнению, в случае глобального конфликта именно NSM похоронят «российские надежды по поддержке морских коммуникаций».

Ранее NEWS.ru сообщал, что о выборе ВМС США ракеты NSM стало известно ещё в июне 2018 года. Первоначальный контракт тогда был рассчитан на сумму около $14,86 млн. Он мог увеличиться до $848 млн долларов в течение срока действия. NSM, которые производятся в Норвегии, призваны устранить пробелы США, которым «предстоит конкурировать с Россией и Китаем».