ВМС США испытали лазерное оружие для уничтожения беспилотников

https://static.news.ru/photo/2932c664-9d22-11ea-8f7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/USPacificFleet

Военно-морские силы США провели успешные испытания в Тихом океане лазерного оружия против беспилотного летательного аппарата.

Командование Тихоокеанского флота Соединённых Штатов разместило видео испытаний на своём сайте, также оно доступно на YouTube. Лазерную установку несло десантно-транспортное судно USS Portland, которое находилось неподалёку от флотской гавани Перл-Харбор. В сообщении командования указывается, что испытывалась так называемая система твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System).

Это первые испытания лазерного оружия против дронов, которые прошли в океане, а не на полигоне. В опубликованном видео заметен яркий луч, который исходит из установки и направлен вдоль водной поверхности. На следующих кадрах виден загоревшийся беспилотник.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство обороны США планирует создать лазерное оружие на базе бронетранспортёра Stryker и ведёт поиск компаний, которые смогут реализовать проект.