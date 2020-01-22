https://static.news.ru/photo/90312ed4-3d0d-11ea-992f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» первым в мире получил широкополосную систему связи, позволяющую вести высокоскоростную передачу данных. Об этом сообщил генеральный директор машиностроительного концерна «РТИ» Павел Лаптаев.

Мы ведём разработки системы широкополосной связи для вертолётов. Она устанавливается на вертолёт Ка-52 в качестве системы связи. Ка-52 является на сегодняшний день единственным вертолётом в мире, который оснащён системой передачи данных на больших скоростях, — сообщил ТАСС Лаптаев.

По его словам, новой системой заинтересовались и иностранные заказчики, поэтому она устанавливается в том числе и на вертолёты, идущие на экспорт.

Как писал NEWS.ru, видео с учений экипажа ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» из кабины пилота появилось в Сети. На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт с резким набором высоты — боком.