В США заявили о бесполезности разработки новых истребителей МиГ

https://static.news.ru/photo/c496150e-3c8a-11eb-800e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В создании новых однодвигательных истребителей МиГ нет никакой необходимости, так как спрос на самолёты этого семейства падает как в российской армии, так и в вооружённых силах российских партнёров, считают американские эксперты.

Несмотря на десятилетия работы над концепцией лёгкого истребителя, перспектива заказов кажется столь же отдалённой, как и прежде, — цитирует Lenta.ru американское издание The Drive.

Авторы публикации напоминают, что одномоторные истребители МиГ и Су были списаны российской армией ещё в 1990-е годы, уже тогда самолеты компании «Сухой» стали постепенно вытеснять МиГи. Ни лёгкие, ни средние однодвигательные истребители не будут пользоваться спросом, и другие страны вряд ли захотят вкладываться в подобную совместную разработку, уверены эксперты.

Воздушно-космические силы России, похоже, не нуждаются в одномоторных самолётах. Даже двухмоторный МиГ-35 изо всех сил пытается найти свою нишу в России, поскольку МиГ-29 советских времён заменяются на самолёты семейства Су-27, — говорится в статье.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявлял, что госкорпорация разрабатывает концепцию нового однодвигательного самолёта в лёгком и среднем классах, которая может стать универсальной системой как в пилотируемом, так и беспилотном вариантах.

NEWS.ru сообщал, что российские истребители МиГ и многоцелевые истребители семейства Су заняли четыре строчки в топ-10 рейтинга распространённости в мире по версии авторитетного справочника World Air Forces 2021, выпущенного британским изданием Flight International.

Истребители семейства Су-27/30 расположились в рейтинге на второй строчке, уступив первое место американским F-16. Пятое место заняли российские истребители МиГ-29. Штурмовик Су-25 занял седьмую строчку, а десятое место досталось фронтовому бомбардировщику Су-24.