В США впервые поднялся в воздух частный истребитель четвёртого поколения

https://static.news.ru/photo/47ce8416-b88b-11eb-94b9-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Самолёт F-16A, принадлежащий компании Top Aces, совершил полёт в США. Это первый случай в мире, когда в воздух поднялся находящийся в частной собственности истребитель четвёртого поколения, пишет The Drive.

Top Aces, имеющая головной офис в Канаде, предоставляет самолёты военным для роли условного противника во время учений. Компанию основали в 2000 году три бывших канадских лётчика. В 2005 году Top Aces заключила контракт с правительством Канады, в 2015 году — с армией ФРГ. Несколько лет назад в компании решили закупить несколько истребителей четвёртого поколения, чтобы поработать с американскими ВВС. Пентагон уже заказывал подобные услуги у частных компаний, однако предприниматели имеют в распоряжении только машины третьего поколения, которые не могут конкурировать на учениях с современными самолётами. Top Aces смогла купить 29 F-16 у Минобороны Израиля.

Первый полёт частного истребителя четвёртого поколения в Аризоне длился около часа. За штурвалом был пилот по прозвищу Билли Боб, его настоящее имя не раскрывается. Машина с бортовым номером 78-0322 имеет богатую историю, она участвовала в налёте ВВС Израиля на ядерный реактор «Озирак» в Ираке в 1981 году и сражалась с иракскими истребителями.

Ранее стало известно, что американские военные могут сократить число типов активно используемых истребителей с семи до четырёх. Озвучивший эти планы генерал ВВС Чарльз Браун отметил, что военные точно продолжат использовать F-35, F-15EX и F-16.