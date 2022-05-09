В США вдвое увеличат производство ракетных комплексов «Джавелин»

Фото lockheedmartin.com

Американская компания Lockheed Martin намерена в два раза нарастить производство переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин». Ежегодно будет выпускаться до четырёх тысяч единиц этого оружия, заявил глава компании Джим Тайклет в интервью CBS.

Он пояснил, что процесс наращивания производства может занять от нескольких месяцев до двух лет. Сейчас компания ведёт подготовительную работу, закупая необходимое оборудование.

По словам Тайклета, у компании нет опасения, что её продукция окажется излишней после завершения конфликта на Украине. В мире есть другие регионы, где указанный вид вооружения востребован.

Ранее американский конгрессмен Майк Галлахер заявил, что США уже потратили на Украине семилетние запасы ракетных комплексов «Джавелин». Он выразил обеспокоенность по поводу того, что из-за активной военной поддержки Украины у Вашингтона не остаётся возможностей для отправки оружия Тайваню «для его защиты от Китая».

Попавший в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк назвал «Джавелин» бесполезным в городских боях. По его словам, украинским морпехам не удалось сделать ни одного пуска, потому что в процессе постоянно «что-то мешало».