В США разбился самолёт, изображавший противника на учениях

Фирма предоставляет самолёты для имитации противника в ходе тренировочных полётов. В американских источниках сообщается, что потерпевший крушение Mirage F1 выполнял роль «врага» для истребителя F-15, по некоторым данным, катастрофа непосредственно связана с учебным боем. Самолёт упал недалеко от Лас-Вегаса. Пилот погиб. В Draken International заявили о начале расследования обстоятельств инцидента.

Известно, что самолёт упал в нескольких метрах от жилого дома, хозяйка жилища — некая Мария Гонсалес, она не пострадала. Личность погибшего пилота не раскрывается, также нет данных о жертвах и разрушениях на земле. Журналист Джо Мюллер выложил в Twitter видео с моментом падения.