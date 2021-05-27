В США разбился самолёт, изображавший противника на учениях

https://static.news.ru/photo/24da9b1c-bebb-11eb-85c0-96000091f725_660.jpg Фото: wikimedia.org

Истребитель Mirage F1 французского производства разбился в штате Невада (США). Как пишет «Военное обозрение», машина принадлежала частной компании Draken International, которая сотрудничает с американскими ВВС.

Фирма предоставляет самолёты для имитации противника в ходе тренировочных полётов. В американских источниках сообщается, что потерпевший крушение Mirage F1 выполнял роль «врага» для истребителя F-15, по некоторым данным, катастрофа непосредственно связана с учебным боем. Самолёт упал недалеко от Лас-Вегаса. Пилот погиб. В Draken International заявили о начале расследования обстоятельств инцидента.

Известно, что самолёт упал в нескольких метрах от жилого дома, хозяйка жилища — некая Мария Гонсалес, она не пострадала. Личность погибшего пилота не раскрывается, также нет данных о жертвах и разрушениях на земле. Журналист Джо Мюллер выложил в Twitter видео с моментом падения.

New video from a nearby business shows the moments leading up to the plane crash near Nellis AFB. You can see the plane drop from the sky and second later a plume of smoke @8NewsNow pic.twitter.com/zYoi9GSNW3 — Joe Moeller (@joemoeller44) May 26, 2021

Ранее в Белоруссии самолёт Лидской штурмовой авиабазы при взлёте врезался в частный дом в Барановичах. Известно, что экипаж самолёта выполнял учебно-тренировочный полёт, в ходе которого возникла неисправность. Пилоты смогли увести самолёт от жилых домов, затем катапультировались, но не смогли спастись от гибели.