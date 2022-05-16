В США рассказали о «настоящем кошмаре» России Американское издание 19FortyFive рассказало о «настоящем кошмаре» России

Фото U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen

Американское издание 19FortyFive заявило, что «режим зверя» американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II является «настоящим кошмаром» для России. Отмечается, что малозаметный истребитель можно легко превратить в самый обычный «грузовик с взрывчаткой». Речь идёт о технических возможностях самолёта переносить на обвесах в четыре раза больше вооружений, чем в режиме малозаметности, используя внутренний оружейный отсек.

Используя внутренний оружейный отсек, а также внешние крепления, F-35 может нести почти 10 тонн вооружения, — сказано в публикации.

Дальность полёта истребителя при этом уменьшается вдвое с 2 800 до 1 400 километров. В статье сказано, что истребитель способен одновременно переносить до 14 ракет AIM-120 AMRAAM и две ракеты AIM-9 Sidewinder класса «воздух-воздух».

Министерство обороны России ранее показало кадры боевых ударов Су-35С по объектам ВСУ в ходе специальной операции на Украине. В ведомстве добавили, что сверхманёвренные истребители стартуют с оперативных аэродромов и атакуют стратегические объекты противника. Отмечается, что в распоряжении экипажа находится широкий спектр ракетного и бомбового вооружения.