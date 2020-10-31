В США признали российский «Спрут-СД» мощным оружием

https://static.news.ru/photo/4fc48820-1ce4-11eb-bd1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский журнал The National Interest, значительная часть публикаций которого посвящена милитаристской тематике, дал лестную характеристику российской авиадесантной самоходной противотанковой пушке «Спрут-СД». Автор издания подробно описал это оружие, указав на его сильные стороны.

Издание отмечает, что «Спрут-СД» — это нечто среднее между танком-амфибией и истребителем танков. Одним из основных преимуществ орудия является то, что благодаря большой 125-миллиметровой пушке оно может стрелять теми же боеприпасами, что и основные российские боевые танки, такие как Т-14 или Т-90.

В качестве истребителя танков «Спрут» преуспеет благодаря огромной пушке. Он также может поддерживать пехоту, увеличивая огневую мощь на земле, и работать, уничтожая здания и другие более прочные конструкции, — подчёркивает автор статьи.

Положительно на характеристики самоходной пушки влияет гидропневматическая подвеска — она не только позволяет «Спруту» лучше перемещаться по бездорожью, но и частично компенсирует отдачу при стрельбе. При этом орудие обладает сравнительно небольшой массой, что способствует его транспортировке по воздуху, а также отвечает требованиям к мобильности при передвижениях по воде.

Помимо основной 125-миллиметровой пушки «Спрут-СД» оснащён также 7,62-миллиметровым пулемётом Калашникова. Экипаж 18-тонной машины включает трёх человек. Обладая дизельным двигателем мощностью 500 лошадиных сил, «Спрут» может развить скорость до 70 км/ч на шоссе и до 7 км/ч на плаву.

Ранее NEWS.ru писал, что американские сенаторы от Демократической партии разрабатывают законопроект, направленный против российской зенитной ракетной системы С-400. Он предусматривает запрет на продажу нового истребителя F-35 странам, закупившим С-400 и другое оружие, которое может представлять опасность для этого самолёта.