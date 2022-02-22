В США оценили возможности новейшего танка Т-14 «Армата»

Возможности российского танка Т-14 «Армата» и его готовность оценили в американском издании 19FortyFive. По словам автора статьи, использоваться он может в боевых действиях уже с 2023 года. Высокую оценку получила башня данного вида военной техники, а также ее многослойная броня.

С момента своего первого появления на параде Победы в мае 2015 года создатели Т-14 «Армата» сталкивалась с многочисленными задержками. Но, как отметили в публикации, в итоге этот танк «может стать настоящим зверем, если когда-нибудь попадет на поле боя», пишет издание. Отдельно автор выделил конструкцию необитаемой башни Т-14 «Армата».

Интересный аспект конструкции Т-14 заключается в том, что экипаж из трёх человек находится в другом бронированном отсеке в передней части танка, вдали от 125-миллиметровой гладкоствольной пушки и хранилища боеприпасов, — говорится в публикации.

Также издание отметило многослойную броню танка, систему активной защиты, расположенное по корпусу радиопоглощающее покрытие. В числе новшеств — специлальное оборудование связи, современная радиолокационная станция (РЛС), широкоугольные камеры, перископ и лазерный целеуказатель.

Российские военные ранее применили против террористов в Сирии глубоко модернизированную версию барражирующего боеприпаса (дрона-камикадзе) «Ланцет». Она способна нести боевую часть большей массы. Модернизированный вариант дрона получил обновлённую аэродинамику и теперь имеет одно большое Х-образное крыло и Х-образное оперение в хвосте.