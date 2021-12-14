В США назвали военную технику РФ гарантом ненападения со стороны Запада

Россия «исторически» имеет основания опасаться вторжения с Запада, и она прекрасно подготовилась к подобному развитию событий. Такое мнение высказал американский эксперт Питер Сучиу в статье, опубликованной в журнале The National Interest.

Автор публикации напомнил , что за последние столетия в Россию вторгались различные державы, среди которых Польша, Швеция, Франция и Германия. Сучиу считает обеспечением безопасности России защиту западного направления. Именно его назвал стратегическим министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сучиу отметил, что США уже отличались агрессией в отношении РФ. Так, в 1918 году в страну были отправлены американские войска.

По мнению автора публикации, Россия оказалась уязвимой после завершения холодной войны и распада Советского Союза. Тогда некоторые прежде подконтрольные Москве страны, такие как Польша и Чехия, даже стали членами НАТО.

Неудивительно, что российский медведь точит свои когти, модернизируя свой военно-морской флот и проводя регулярные военные учения, — подчеркнул Сучиу.

Он стал перечислять военные новинки России, такие как танк «Армата». В этой и подобной ей военной технике эксперт видит сдерживающий фактор, который гарантирует, что России не грозит новое вторжение с Запада в ближайшем будущем.

Ранее стало известно, что обороноспособность России по некоторым пунктам превзошла многие государства мира, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства заметил, что российская обороноспособность действительно способна защитить граждан в случае угрозы. При этом Путин считает, что возможности российского вооружения также превзошли возможности США.