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Оружие

В США оценили последствия использования российской «торпеды апокалипсиса»

10:49, 20 апреля 2021
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Американский журнал Popular Mechanics рассказал об испытаниях подводного беспилотника российского производства «Посейдон-2М39».

По данным издания, он имеет почти неограниченную дальность действия и будет стремительно приближаться к целям на американском побережье, где в итоге взорвёт двухмегатонную боеголовку. Как предполагают авторы статьи, этот термоядерный боезаряд создаст мощное цунами, которое уничтожит прибрежные города.

Отмечается, что Россия «серьёзно относится к этому апокалиптическому оружию», однако пока неизвестно, сможет ли она построить в результате 30 торпед и четыре подводные лодки, необходимые для их перевозки.

Ранее на сообщения о начале испытаний подводного беспилотника «Посейдон» с беспокойством отреагировало французское издание Le Figaro. По мнению журналистов, Россия благодаря «Посейдону» может получить серьёзное преимущество над странами-конкурентами.

Торпеда обладает достаточной мощностью, чтобы устроить настоящий «ядерный шторм», который уничтожит прибрежные города вне зависимости от их размеров. Это, по мнению авторов статьи, представляет угрозу в первую очередь для США, так как их экономические ресурсы сконцентрированы преимущественно в прибрежных мегаполисах.

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