В США оценили последствия использования российской «торпеды апокалипсиса»

Американский журнал Popular Mechanics рассказал об испытаниях подводного беспилотника российского производства «Посейдон-2М39».
По данным издания, он имеет почти неограниченную дальность действия и будет стремительно приближаться к целям на американском побережье, где в итоге взорвёт двухмегатонную боеголовку. Как
Отмечается, что Россия «серьёзно относится к этому апокалиптическому оружию», однако пока неизвестно, сможет ли она построить в результате 30 торпед и четыре подводные лодки, необходимые для их перевозки.
Ранее на сообщения о начале испытаний подводного беспилотника «Посейдон» с беспокойством отреагировало французское издание Le Figaro. По мнению журналистов, Россия благодаря «Посейдону» может получить серьёзное преимущество над странами-конкурентами.
Торпеда обладает достаточной мощностью, чтобы устроить настоящий «ядерный шторм», который уничтожит прибрежные города вне зависимости от их размеров. Это, по мнению авторов статьи, представляет угрозу в первую очередь для США, так как их экономические ресурсы сконцентрированы преимущественно в прибрежных мегаполисах.