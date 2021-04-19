В США оценили последствия использования российской «торпеды апокалипсиса»

По данным издания, он имеет почти неограниченную дальность действия и будет стремительно приближаться к целям на американском побережье, где в итоге взорвёт двухмегатонную боеголовку. Как предполагают авторы статьи, этот термоядерный боезаряд создаст мощное цунами, которое уничтожит прибрежные города.

Отмечается, что Россия «серьёзно относится к этому апокалиптическому оружию», однако пока неизвестно, сможет ли она построить в результате 30 торпед и четыре подводные лодки, необходимые для их перевозки.

Ранее на сообщения о начале испытаний подводного беспилотника «Посейдон» с беспокойством отреагировало французское издание Le Figaro. По мнению журналистов, Россия благодаря «Посейдону» может получить серьёзное преимущество над странами-конкурентами.