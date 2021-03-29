В США оценили эффективность российских систем электромагнитной борьбы

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Счётная палаты США выпустила доклад о военном потенциале Вашингтона, Москвы и Пекина при проведении операций в электромагнитном спектре. По мнению специалистов, Россия и Китай в этом отношении представляют угрозу для Пентагона. Речь идёт как об уже имеющихся в РФ комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так и об электромагнитном оружии, находящемся на стадии испытаний.

Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в сфере борьбы в электромагнитном спектре и использования данного спектра в целом, — цитирует RT директора по вопросам оборонного потенциала и управления в Счётной палате Джозефа Киршбаума

Он пояснил, что электромагнитный спектр представляет собой невидимое боевое пространство, имеющее огромное значение для военных операций в воздухе, на суше, в море, космосе и киберпространстве. Ограничение доступа к нему может помешать Пентагону действовать по плану, поэтому контроль над этой сферой так необходим для обеспечения нацбезопасности.

В доклад Счётной палаты входит также мнение разведуправления Пентагона, которое в 2019 году назвало российское электромагнитное вооружение силами «мирового класса», признав, что Россия способна уничтожать чужие средства управления, связи и разведки.