Россия придумала, как гарантированно защититься от НАТО

https://static.news.ru/photo/042eb666-69b4-11eb-aa16-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

НАТО и США представили концепцию многосферных боевых операций, при которой атака на врага будет совершаться одновременно с воздуха, моря, космоса, на земле и в киберпространстве. Чтобы гарантированно предотвратить нападение, российские военные придумали новую стратегию.

Доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков предположили, что Североатлантический альянс в первую очередь ударит по противнику гиперзвуковым оружием, после чего задействует оперативно-тактические и крылатые ракеты, ударные беспилотники и, наконец, подключит пилотируемую авиацию, которая при такой «подготовке» не понесёт потерь.

В журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика» российские учёные опубликовали своё видение стратегии по отражению массированной атаки. Чтобы понести минимальные потери, Стучинский и Корольков предлагают нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС России.

Но для этого необходимо задействовать все средства в едином разведывательно-ударном пространстве. При таком подходе противник понесёт неприемлемый ущерб ещё на начальном этапе его агрессивной операции.

Необходимо скоординированное применение авиации с беспилотниками, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск (сил), — сказано в стратегии.

Ближайшие 20 лет в распоряжении РФ будут типовые элементы разведывательно-ударной системы: это и самолёты, и вертолёты, и крылатые и баллистические ракеты, и беспилотники. В пример учёные привели гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые сегодня переносит МиГ-31К.

Россия или Китай могут стать в будущем противниками США в ядерном конфликте, считает глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. Как писал NEWS.ru, он подчеркнул, что с момента развала Советского Союза американцы не рассматривали военный конфликт с русскими, но теперь ситуация изменилась.