В США назвали самое смертоносное оружие России

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Американский журнал The National Interest сообщил , что на параде Победы в Москве Россия представит своё самое смертоносное оружие. Издание считает, что для российских властей это праздничное мероприятие — одна из возможностей продемонстрировать потенциальным зарубежным покупателям лучшие образцы своей военной техники.

Лучшим оружием РФ, по мнению журналистов США, является танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2021 года в ходе испытаний были раскрыты беспрецедентные возможности «Арматы». Система управления огнём танка Т-14 «Армата» проявила способность без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цель на поле боя. Подобное случилось впервые в истории танкостроения.

Ранее власти США заявили, что обираются усовершенствовать программное обеспечение противоракетной обороны (ПРО) из-за появления у Москвы гиперзвукового оружия. Речь идёт о Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC) — важнейшем элементе ПРО. Целью модернизации может стать усиление защиты от баллистических ракет.

При этом в Вашингтоне сошлись во мнении, что процесс необходимо ускорить — каждый этап внедрения новых составляющих занимает от двух до трёх лет, а у «противной стороны» — то есть у РФ — появляются всё более современные решения