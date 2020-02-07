https://static.news.ru/photo/443ad59c-4975-11ea-a71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raytheon/YouTube

Американская военно-промышленная компания Raytheon, которая входит в десятку крупнейших производителей оружия, показала запись испытаний корректируемого артиллерийского снаряда Excalibur S калибра 155 мм.

Согласно заявлению одного из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для ВС США, снаряд успешно поразил движущиеся цели. Испытания проводились в апреле 2019 года на полигоне Юма в штате Аризона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Raytheon и американские военные подписали контракт на $197 млн. Компания поставит ВВС США новую систему предупреждения о ракетном нападении.