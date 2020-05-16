В Совфеде оценили слова Трампа об американской «супер-пупер-ракете»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент США Дональд Трамп заявил о ведущихся в стране разработках сверхбыстрой «супер-пупер-ракеты». По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, такой риторикой американский лидер явно обидел разработчиков и потерял сотни тысяч избирателей.

С присущим ему пренебрежением он обидел специалистов, которые создают эту ракету, назвал её таким супер-пуперским названием. Таким образом, президент убрал ещё несколько сотен тысяч своих избирателей, — заявил телеканалу «360» Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что упоминание Трампом российских и китайских конкурентов указывает также на конфликт, который в настоящее время разворачивается между США и КНР.

Как писал NEWS.ru, накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что в стране создают «супер-пупер-ракету». Она будет развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги. По его словам, ракеты в России развивают скорость быстрее в пять раз, а в Китае — в пять или шесть. Американская ракета будет самой быстрой в мире, почти в три раза быстрее российской или китайской.