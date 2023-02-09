В российской армии появятся гранаты, спасающие от управляемых ракет Ростех: в РФ завершены госиспытания гранат для защиты от управляемых ракет

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

В России завершились испытания специальных гранат, которые могут укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех». Там отметили, что в настоящее время идет оформление документов, после чего можно будет начать опытную эксплуатацию гранат в войсках и запустить их серийное производство.

Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания, — рассказали в корпорации.

Ручная дымовая граната универсальная является разработкой ЦНИИточмаша, она предназначена для защиты от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и оружия с тепловизионными системами прицеливания.

Граната имеет комбинированный принцип действия, при котором дымообразующий состав создает мгновенную завесу в воздухе, а курящийся элемент позволяет подпитывать завесу некоторое время.

Разработка запатентована.

Ранее в Ростехе рассказали, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» смогут уничтожать немецкие танки Leopard 2. Также эффективным средством поражения Leopard 2 в госкорпорации назвали 125-миллиметровые снаряды типа «Манго», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака».

Также сообщалось, что инженеры из Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева изобрели локатор для обнаружения легковесных беспилотных летательных средств. Устройство способно находить цели в радиусе до 10 км, а минимальный вес дрона для обнаружения — 150 граммов.