В России создали дрон, способный заряжаться от ЛЭП

Проект дрона, способного подзаряжаться от линий электропередачи, разработали специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны РФ. Создатели отмечают, что такой способ подзарядки увеличивает продолжительность полёта малых беспилотников. Соответствующая документация размещена на сайте Роспатента.

По имеющимся данным, беспилотник представляет собой мультикоптер, в нижней части которого установлен размыкаемый кольцевой магнитопровод — токовые клещи, ими дрон цепляется за ЛЭП и подзаряжает свой аккумулятор.

Целесообразность подобного проекта обосновывается тем, что сейчас отечественные мини-беспилотники не могут совершать длительные полёты. При этом подобная необходимость существует как в мирное, так и в военное время, для разведки территории противника, например.

Предполагается, что при необходимости подзарядки удалённый оператор будет наводить «клещи» коптера на линию электропередачи и давать команду на их замыкание. После этого бспилотник начнёт процедуру зарядки в перевёрнутом состоянии. При этом у него сохранится возможность вести разведку с помощью вращающейся камеры.

В документах также отмечается, что магнитопровод дрона можно будет использовать для захвата и сброса полезных грузов.

Ранее стало известно. что в России разработана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА. Она прошла уже десятки успешных испытаний. Новая ракета имеет дальность действия до 10 км и способна эффективно поражать как тяжелобронированную технику, так и низколетящие малоскоростные воздушные цели. Х-БПЛА может наводиться как в лазерном луче, так и в тепловом и телевизионном режимах.