В России разработали новейшую управляемую ракету

В России разработана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА. Она прошла уже десятки успешных испытаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Х-БПЛА является дальнейшим развитием линейки управляемых боеприпасов из состава противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет-Д». Она войдёт в состав комплекса вооружения ударных дронов <...>, а также вертолёта Ка-52М, — уточнил источник.

По его словам, также проводились пуски новых ракет с БПЛА «Иноходец», «Форпост» и «Альтиус». Новая ракета имеет дальность действия до 10 км и способна эффективно поражать как тяжелобронированную технику, так и низколетящие малоскоростные воздушные цели. Х-БПЛА может наводиться как в лазерном луче, так и в тепловом и телевизионном режимах.

Ранее сообщалось, что российские военные в ходе учений «Запад-2021» впервые применили разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец» и «Форпост», которые входят в состав комплекса «Ласточка». Они использовались для поддержки атакующих войск.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Иноходец» и «Форпост» вооружены управляемыми ракетами, а также оснащены системами разведки и целеуказания.

«Форпост» — лицензионная копия израильского беспилотника Searcher II, однако в 2019 году Минобороны РФ представило собственную модернизацию «Форпост-Р»: его взлётная масса составляет 500 кг и состоит БПЛА преимущественно из российских комплектующих.

«Иноходец» же изначально был разработан российскими инженерами компании «Кронштадт», он может носить как управляемые ракеты, так и корректируемые авиабомбы.