В России создадут ЗРК нового поколения С-500 в 2021 году

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Работы по созданию российской зенитно-ракетной системы нового поколения С-500 завершатся в 2021 году, прогнозирует заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Он рассказал, что отдельные элементы будущей С-500 уже созданы, сейчас проходят государственные испытания упрощённой комплектации будущего ЗРК. Мобильная система противовоздушной и противоракетной обороны будет готова в следующем году, пишет «ПолитЭксперт».

Новая система С-500 — преемница ЗКР С-400 — сможет помимо выполнения функций системы ПВО и ПРО уничтожать вражеские спутники и гиперзвуковое оружие на низкой орбите Земли.

Ожидается, что первый образец нового ЗРК поступит на вооружение российской армии в 2025 году.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минпромторге рассчитывают подписать контракты на серийное производство элементов системы ПВО нового поколения С-500 «Прометей» до конца 2020 года.