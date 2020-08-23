Мантуров сообщил о планах заключить серийные контракты по С-500

https://static.news.ru/photo/9a97d3dc-e528-11ea-984b-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В 2020 году планируется подписать контракты на серийное производство элементов системы ПВО нового поколения С-500 «Прометей», заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В настоящее время идут предварительные испытания С-500. Могу сказать, что результаты положительные, — передаёт слова Мантурова «Интерфакс».

Министр также отметил, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» в настоящее время активно работает над созданием новых образцов вооружения воздушно-космической обороны.

Кроме того, Мантуров рассказал, что в рамках данных проектов создаётся современная электронная компонентная база, а также идёт работа над приёмо-передающими модулями для активных фазированных решёток.

Как ранее писал NEWS.ru, российская армия приняла на вооружение зенитные ракетные комплексы «Штиль-1» и арктический «Тор-М2ДТ». Об этом сообщил председатель совета директоров концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков.