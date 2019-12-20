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В России завершились испытания новейшего комплекса ПВО на шасси бронеавтомобиля «Тигр». Учебные стрельбы подтвердили возможность стрельбы «Гибки» по воздушным целям на скорости до 30 км/ч.

Испытания проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Военно-промышленную компанию».

«Гибка-С» использует до 4 ракет ПЗРК «Верба» или «Игла-С». Она обеспечивает дистанционный пуск управляемых ракет от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Когда комплекс должен поступить на вооружение в российскую армию, пока не сообщается.

Ранее тестирование в Анкаре показало, что российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16. В ходе учебного боя С-400 удалось засечь все цели, что вызвало волну возмущения в США, писал NEWS.ru.